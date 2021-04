“Deterioração das relações” com a China “pode ter um efeito positivo” para a cooperação entre Europa e Índia

Janka Oertel dirige o Programa para a Ásia do European Council on Foreign Relations (ECFR), a partir da delegação de Berlim. Foi uma das participantes na conferência organizada pela Fundação Gulbenkian sobre as relações da União Europeia com a Ásia, que contou com vários especialistas internacionais e que criou a oportunidade para esta entrevista. Como recalibrar a relação com a China? Como aumentar a presença da Europa na região do Indo-Pacífico que é, cada vez mais, o centro de gravidade económico do mundo, mas também onde se localizam os principais “pontos quentes” da segurança internacional? Como dar à relação com a Índia a importância que deveria merecer?