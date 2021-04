Filas no centro de vacinação geram revolta em Vila Franca de Xira

A manhã, de algum modo invernosa, com vento e alguma chuva, não ajudou e a falta de bancos para os idosos poderem suportar melhor a espera foi outra das falhas apontadas.

Centenas de pessoas, entre convocados para vacinação e acompanhantes, aglomeraram-se, esta quarta-feira, durante horas, junto ao pavilhão multiusos de Vila Franca de Xira, adaptado desde Fevereiro para a função de centro de vacinação concelhio. A demora no acesso aos gabinetes e a desorganização que se viveu no exterior geraram a revolta de muitos dos presentes, que afirmavam que era indigno “obrigar” pessoas, muitas delas com mais de 80 anos, a esperarem horas na rua pela sua vacina.