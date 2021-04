Riccardo Tisci criou uma “armadura moderna” para a Burberry

Numa apresentação filmada na loja de Regent Street, em Londres, as modelos desfilaram numa variedade de agasalhos adornados com peles artificiais, bem como vestidos coloridos com franjas esvoaçantes e mangas semelhantes a capas.

Capas, bandeiras e chapéus em forma de capacete dominaram a passerelle da Burberry, nesta quarta-feira, naquela que o designer Riccardo Tisci descreve como sendo uma colecção de “armadura moderna” para mulheres, no próximo Inverno.

Numa apresentação filmada na loja de Regent Street, em Londres, as modelos desfilaram numa variedade de agasalhos adornados com peles artificiais, bem como vestidos coloridos com franjas esvoaçantes e mangas semelhantes a capas. Também houve tops e saias com estampados geométricos em cores ousadas, casacos, calções com franjas e calças cónicas apertadas nos tornozelos. Tisci, que ingressou na Burberry em Março de 2018, colocou capas nas costas dos casacos e nos vestidos, incluindo nas gabardines, que são a marca registada da britânica Burberry.

A linha de roupas femininas para o Outono/Inverno, chamada “Femininity”, homenageou “a força indomável da Mãe Natureza e o artesanato britânico generalizado, assim como os movimentos ao ar livre do início do século XX”, diz a marca em comunicado. “Ao longo da minha vida, a minha mãe foi essa incrível força da natureza. Por isso, naturalmente, sempre fui atraído por mulheres fortes e, por sua vez, elas também me deram a confiança para expressar minha própria feminilidade”, justifica o criador.

“Eu queria que esta colecção fosse verdadeiramente emblemática do poder da energia feminina: uma armadura moderna que capta a sua aura feroz. Esta apresentação é uma carta de amor às mulheres e uma celebração de sua força incomparável.”

Tisci completou os looks, em tons cor de terra, misturados com toques de cores vivas, com malas oversized, botas de meia elástica justas e chapéus que lembram capacetes.

A apresentação de quarta-feira segue o lançamento, em Fevereiro, da primeira colecção masculina de Riccardo Tisci para a Burberry, que aconteceu durante a London Fashion Week.