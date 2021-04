Meia Lua: “O relógio acaba por ser uma extensão da personalidade”

Portugal é dos países da Europa com maior cultura e tradição relojoeira e onde quase todos usam relógio diariamente. Paradoxalmente, são muito poucas as marcas portuguesas de relógios de pulso. Gonçalo Lopes — apaixonado por relógios desde criança — viu uma brecha no mercado e, no final de 2018, fundou a Meia Lua. Esta quarta-feira, 21 de Abril, lança a segunda colecção da marca, Calisto.