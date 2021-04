Vouguinha em “edição especial”: comboio histórico do Vouga volta a 24 e 25 de Abril

É mais uma (boa) oportunidade para conhecer ou rever as paisagens da Linha do Vouga, entre Aveiro e Macinhata do Vouga. O comboio histórico do Vouga a vapor tem viagens marcadas para os dias 24 e 25 de Abril, numa edição especial. Os bilhetes custam 16,5 (crianças) e 30 euros (adultos) e podem ser adquiridos nas bilheteiras da CP.

O programa previsto para cada um dos dias inicia com a partida da estação de Aveiro, às 13h35 e chegada a Macinhata do Vouga, às 15h22. Cerca de uma hora depois, às 16h33, será feita a viagem de regresso e após uma paragem de 40 minutos em Águeda, a partida está marcada para as 17h45 e a previsão de chegada a Aveiro às 18h49.

Esta edição foi sujeita a algumas adaptações, por forma a cumprir todas as regras sanitárias e de segurança indicadas pela Direcção-Geral de Saúde (exemplo: não haverá lugar à venda de produtos regionais, nem a habitual animação por parte de grupo de danças e cantares tradicionais), mas mantém a essência de sempre.

Aos passageiros é dada a oportunidade experienciar uma viagem ao ritmo de uma locomotiva construída pela casa alemã Henschel & Sohn e cinco carruagens dos primeiros anos do século XX.

Além de apreciarem a beleza da paisagem, os viajantes têm, assim, a oportunidade de viajar a bordo de um dos mais carismáticos comboios do mundo, referido como um ‘comboio de sonho’ no livro Dream Trains, editado pela União Internacional de Caminhos de Ferro (UIC).

“Este comboio é único em Portugal e uma referência internacional que os amantes da ferrovia reconhecem e que pode ser apreciado por todos”, destaca Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, autarquia que tem vindo a apostar no turismo ferroviário.

Testemunho disso é o trabalho desenvolvido no Museu Nacional Ferroviário - Núcleo de Macinhata do Vouga, espaço museológico que costuma fazer parte estas viagens do comboio histórico – nesta edição especial, devido às restrições de horários aos fins-de-semana, não poderá ser visitado.