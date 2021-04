Santa Fe põe Hyundai na senda do luxo

É uma das grandes novidades entre a gama: uma opção híbrida “plug-in”. No entanto, para esta há que aguardar pelo Verão, já que o importador em Portugal não prevê que essa versão esteja disponível antes de Julho. Até lá, porém, há mais propostas electrificadas, sem que a marca tenha deixado cair os motores Diesel.

Assente numa nova plataforma, que lhe permitiu o salto para a electrificação entre outras mais-valias, como uma melhorada aerodinâmica, o Hyundai Santa Fe já chegou às estradas nacionais com duas mecânicas. A gasóleo, o motor é o já conhecido 2,2 litros de quatro cilindros, mas surge mais leve (ao substituir o ferro pelo alumínio emagreceu quase 20 quilos) e com um sistema de injecção de maior pressão (2200 bar contra os 2000 do motor que substitui). O revisto bloco, que debita 202cv e um binário máximo de 440 Nm, chega acoplado a uma caixa automática de dupla embraiagem de oito velocidades (a 8DCT), a comunicar com o eixo dianteiro, e anuncia um consumo médio em circuito misto de 6,3 l/100 km segundo o exigente ciclo WLTP.

Já a gasolina chega uma proposta híbrida, de tracção dianteira, que assenta no novo Smartstream 1.6 T-GDi que utiliza a tecnologia Controlo permanente da duração da abertura variável de válvulas e tecnologia recirculação de gases de escape de baixa pressão. No caso do HEV, o bloco apoia-se num motor eléctrico que extrai energia de uma bateria de polímero de iões de lítio com 1,49 kWh de capacidade: em conjunto, oferece uma potência de 230cv, sendo o torque combinado de 350 Nm.

Mais interessante poderá ser a vida plug-in do Santa Fe, apenas disponível com tracção integral. A mecânica a gasolina é a mesma, o novo Smartstream 1.6 T-GDi, mas chega conjugada com um motor eléctrico de 66.9 kW ligado a uma bateria de polímero de iões de lítio com 13,8 kWh de capacidade. O resultado é uma potência máxima combinada de 265cv e binário de 350 Nm. Ambas as opções híbridas chegam acopladas a uma caixa automática de seis velocidades que, garante a marca, foi desenvolvida para ter em conta a eficiência dos consumos.

As novidades não se ficam, porém, no que se esconde sob o capot. Por fora, chega com um novo design, que a Hyundai descreve como “arrojado e sofisticado”, mas que salta à vista por uma grelha revista, emoldurada por ópticas Full LED.

Já no interior chegam os trejeitos de premium, sobretudo no que está mais à vista (porque, infelizmente, ainda há plásticos duros nas áreas mais escondidas), com uma selecção de materiais de boa qualidade e extremamente agradáveis ao toque, quer nos assentos, quer pelo tablier e revestimento do tejadilho.

Em termos de habitabilidade, o Santa Fe tira partido do uso da nova plataforma para oferecer (ainda) mais espaço para passageiros (transporta até sete pessoas) e bagageira, mesmo que se tenha mantido a distância entre eixos. A Hyundai especifica que foram conseguidos três centímetros adicionais de espaço para as pernas dos ocupantes da segunda fila de bancos, ao passo que a mala cresceu para, com a terceira fila de assentos rebatida, oferecer uma volumetria de 571 litros.

No capítulo da tecnologia, chega com aquilo que se espera de um veículo a disputar um lugar entre os premium: novo cluster digital e amplo ecrã AVN, equipado com o serviço de telemática de última geração, através do qual é possível localizar o veículo, abrir e fechar as portas à distância ou verificar o estado do automóvel.

Já na segurança, não houve lugar a poupanças: pacote de segurança activa SmartSense, sendo que entre as novidades está a assistência de prevenção de colisões durante o estacionamento ou o sistema remoto de estacionamento automático, que recorre à chave para fazer o veículo andar para a frente ou para trás sem que o condutor esteja ao volante.

O renovado Hyundai Santa Fe já se encontra à venda, a partir de 58.950€, no caso do Diesel. O híbrido comercializa-se desde 59.475€, enquanto o PHEV deverá chegar por um valor perto dos 65 mil euros.