Casa da Memória de Guimarães celebra 5 anos com um “caminho inesperado entre objectos e histórias”

O espaço vimaranense faz a festa a 25 de Abril, com visitas que levam ao peito as memórias da casa e a Liberdade do dia.

Projectada como um espaço de encontro do património material e imaterial, das raízes e das tradições da terra, a Casa da Memória de Guimarães celebra o seu quinto aniversário com uma série de visitas gratuitas onde “reinam a descoberta e a partilha”, refere a nota de imprensa.

Numa celebração adaptada ao momento de contenção – que exclui o programa contínuo e multidisciplinar adoptado em comemorações anteriores –, a proposta passa por mostrar os cantos da casa em diferentes perspectivas, através de quatro percursos guiados.

A viagem divide-se entre a Nave do Território e a Nave da Comunidade, onde está patente a exposição permanente, dando a conhecer cartografias e documentos sobre a região sem esquecer as memórias identitárias da comunidade, habitadas por factos, objectos e personalidades.

O encontro está marcado para a manhã do dia 25 de Abril, às 10h30, 11h, 11h30 e 12h. Com duração de meia-hora, numa jornada que vem com os carimbos de “única e irrepetível”, segue-se “um caminho inesperado entre objectos e histórias, contadas a várias vozes, ao compasso de memórias partilhadas, cada uma a seu tempo”. A guiar o percurso estão António Amorim, Catarina Braga, Luísa Abreu e Rita Senra.

Com entrada livre e aberta a todas as idades (M/3), a visita decorre com lotação limitada a pequenos grupos e é sujeita a inscrição prévia ao balcão, até 30 minutos antes do início da actividade.

Já a visita livre à Casa da Memória poderá ser feita de terça a sexta, das 10h às 17h, e ao sábado e domingo, entre as 11h e as 13h. A entrada custa 3€, sendo gratuita para menores de 12 anos e ao domingo, das 11h às 12h30.