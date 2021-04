Debate: No Dia da Terra, discute-se o plástico em Portugal

O PÚBLICO, em parceria com o projecto Plástico Responsável, promove uma conversa online sobre o que se está a fazer em Portugal para travar a proliferação desnecessária do plástico. No Dia Mundial da Terra, 22 de Abril, uma reflexão conjunta para uma responsabilidade comum.

Este ano, o desafio global do Dia da Terra pede para restaurar o planeta. Em 2020, assinalaram-se os 50 anos da data, criada para consciencializar a população mundial para o impacto ambiental da acção do homem. Em cinco décadas, o planeta quase entrou em colapso: das alterações climáticas à poluição por plástico, os ecossistemas estão em risco e urge uma acção efectiva e conjunta. É nesse sentido que todos os anos o movimento Earthday.org procura mobilizar entidades e indivíduos para organizarem acções locais que, ao multiplicarem-se pelo mundo, funcionam como um todo. O grande objectivo de assinalar este dia é também catalisar uma espécie de colaboração global.

Em Portugal, o Pacto Português para os Plásticos (PPP) une Governo, empresas e associações num compromisso comum para que o plástico não chegue a converter-se em resíduo, procurando maximizar a vida útil dos objectos em plástico e conseguir assim uma verdadeira economia circular. Celebrado a 4 de Fevereiro de 2020, o PPP arrancou com 55 entidades, envolvendo agentes de toda a cadeia de valor do sector do plástico. Hoje, são quase 100 aderentes, entre os quais empresas de gestão de resíduos, retalhistas, autarquias e universidades, cada um contribuindo com conhecimentos relevantes e complementares em prol de um objectivo comum. Uma das principais metas do PPP é que todas as embalagens de plástico sejam reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis.

Plástico Responsável Continente – uma plataforma que vive além da marca

O PÚBLICO, em parceria com o website Plástico Responsável Continente (propriedade da Sonae, empresa detentora do PÚBLICO), assinala o Dia Mundial da Terra, promovendo uma conversa online sobre o que se está a fazer em Portugal para travar a proliferação desnecessária do plástico. A conversa/debate contará com a participação da secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa, de Pedro São Simão, coordenador do Pacto Português para os Plásticos, de Susana Fonseca da Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável e de Pedro Lago, da Sonae MC. A moderação estará a cargo de David Pontes, director adjunto do Público.

O debate Plástico: Utilização Responsável para um Futuro Melhor acontece no dia 22 de Abril a partir das 17h e será transmitido em directo no website do Público, bem como nas páginas de Facebook e Youtube do jornal e nas redes sociais do Continente.