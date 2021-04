Tribunal Constitucional alemão abre caminho ao fundo de recuperação europeu

Reuters/POOL New

Juízes de Karslruhe recusam providência cautelar contra ratificação da decisão de recursos próprios e abrem caminho à promulgação da lei. Ultrapassado mais um obstáculo para a constituição do fundo de recuperação da crise.

O Tribunal Constitucional Federal da Alemanha rejeitou esta quarta-feira a providência cautelar interposta por um grupo de cidadãos contra a ratificação da decisão de novos recursos próprios da União Europeia, abrindo assim caminho à promulgação da lei aprovada por uma larga maioria no Bundestag.

Com esta decisão, ultrapassa-se mais um obstáculo à constituição do fundo de recuperação Próxima Geração UE, de 750 mil milhões de euros, para apoiar o relançamento e transformação da economia europeia no rescaldo da crise provocada pela pandemia de coronavírus.

Quando o Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier , assinar o decreto lei, aumenta para 18 o número de Estados membros da União Europeia que já concluíram este procedimento constitucional. Recorde-se que é a margem virtual dos novos recursos próprios do orçamento da UE que serve de garantia para a operação de emissão de dívida da Comissão Europeia para o financiamento do fundo de recuperação.

É precisamente essa operação que está na origem do processo interposto no Tribunal Constitucional Federal por um colectivo de cidadãos de uma auto-denominada Aliança da Vontade Popular, apoiada pelo partido de extrema-direita AfD.

Os queixosos alegam que ao avançar com uma emissão de dívida conjunta, a União Europeia está a violar os seus próprios tratados, que fixam a obrigação de um orçamento neutro, isto é, cujo resultado entre receitas e despesas seja zero.

Além disso, alegam que a emissão de dívida conjunta põe em causa os poderes orçamentais do Bundestag, violando assim a Constituição da Alemanha. O seu argumento é que ao subscrever os empréstimos europeus, o país estará a assumir responsabilidades financeiras que são imprevisíveis e inquantificáveis.

Os juízes de Karslruhe não rejeitaram o processo, e por isso vão pronunciar-se sobre a acção principal — o que pode demorar bastante tempo. Mas entretanto, fizeram cair o pedido de providência cautelar contra a ratificação da decisão de novos recursos próprios da UE. Depois de uma primeira análise, o colectivo entendeu que a decisão de criar novas fontes de receita para os cofres comunitários não infringe os poderes orçamentais do Bundestag.

O tribunal pesou as consequências da não ratificação da decisão de recursos próprios pela Alemanha e concluiu que a providência cautelar punha em causa — talvez irreversivelmente — a constituição do fundo europeu para a recuperação da crise.