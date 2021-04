Bruxelas dá luz verde à CGD para fechar processo de reestruturação

A Caixa Geral de Depósitos comunicou esta quarta-feira que a Direcção-geral da Concorrência europeia encerrou o processo de monitorização que havia iniciado em 2017 quando o banco público precisou de cinco mil milhões para cumprir as exigências de solidez. E, segundo o banco, o plano de reestruturação foi assim concluído “com sucesso”.

A instituição liderada por Paulo Macedo anunciou que “recebeu comunicação da Direcção Geral da Concorrência da Comissão Europeia (DG Comp) informando do encerramento do processo de monitorização do Plano Estratégico 2017-2020, acordado entre o Estado Português e a Comissão Europeia e formalmente aprovado em 10 de Março de 2017”.

Para garantir a aprovação de um processo de reestruturação que implicou a injecção de capitais públicos de quase cinco mil milhões, divididos entre emissão de dívida, ajudas de capital e outros instrumentos, o banco teve de assumir metas de cortes de custos e de rentabilidade que permitissem receber o dinheiro sem que isso representasse uma ajuda de Estado ilegal à luz da Concorrência europeia.

Desde então, a Caixa teve de comportar-se como se de uma entidade privada se tratasse à luz das regras de auxílio de Estado e, segundo o banco “durante este período foram apresentados relatórios regulares e discutida a implementação do Plano, pelo que a comunicação agora recebida permite concluir que o mesmo foi cumprido com sucesso”.

Segundo o comunicado do banco divulgado ao mercado, com o encerramento deste processo, conclui-se um longo período de monitorização da actividade da CGD por parte da DG Comp, iniciado em Junho de 2012 com a emissão pela CGD e subscrição pelo Estado de Obrigações de Capital Contingente (Coco's), e o consequente processo de ajuda de Estado que deu origem ao Plano de Restruturação 2013-2017, não concluído, e posteriormente com o processo de recapitalização concretizado em 2017 e o correspondente Plano Estratégico 2017- 2020”.