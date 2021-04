Tottenham vence no primeiro jogo após saída de Mourinho

Um golo do futebolista Son a terminar o jogo em atraso da 29.ª jornada da Liga inglesa, diante do Southampton (2-1), permitiu ao Tottenham regressar aos triunfos, depois da saída do treinador português José Mourinho.

No primeiro desafio sob o comando de Ryan Mason, antigo futebolista, de 29 anos, que vai guiar os “spurs” até final da temporada, os londrinos, sem o lesionado Harry Kane, apresentaram-se, novamente, com os habituais problemas defensivos que custaram muitos resultados esta época.

Logo aos dois minutos, o guardião Hugo Lloris salvou a equipa por duas vezes consecutivas, primeiro, ao defender um cabeceamento de Salisu e, na recarga, um pontapé com “selo” de golo de Che Adams.

Numa primeira parte em que a ex-equipa de Mourinho não efectuou um único remate enquadrado, nem sequer perigoso, os “saints”, pela cabeça de Danny Ings, aproveitaram bem as debilidades do desatento Serge Aurier para inaugurar o marcador no Estádio do Tottenham, aos 30 minutos.

No segundo tempo, a segunda pior defesa do campeonato acabou por fazer jus ao estatuto, permitindo ao galês Gareth Bale (60) restabelecer a igualdade, antes do coreano Heung-Min Son (90), que já tinha visto um golo ser anulado por fora de jogo do colega Lucas Moura, operar a reviravolta, da marca do castigo máximo, e garantir o triunfo quatro jogos depois.

Os “spurs” ascendem ao sexto posto da Premier League, com 53 pontos, os mesmos de Liverpool, que tem menos um jogo, e mais quatro do que o oitavo Everton (menos duas partidas).

O Southampton segue no 14.º lugar (36) de uma classificação liderada pelo “quase” campeão Manchester City (74).