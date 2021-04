Sporting quer manter a sua virtude intacta

À entrada para a 28.ª jornada da Liga portuguesa, só há uma equipa virgem. Por virgem, entenda-se a única que ainda não sofreu qualquer derrota, e essa equipa é o Sporting. A metáfora foi utilizada por Petit, treinador do Belenenses SAD, que quer ser, logo à noite (21h15, SportTV), o primeiro a derrubar o líder. Mas os “leões” querem manter a sua virtude intacta até onde for possível e, até agora, o cinto de castidade (entenda-se, a melhor defesa do campeonato) tem funcionado bem para este propósito. Claro que o Sporting quer continuar virgem e, mais do que isso, continuar a ganhar, mas, nesta fase do campeonato, não há jogos fáceis.

“Vamos com ambição de tirar a virgindade ao Sporting”, foi a declaração de intenções de Petit para a visita a Alvalade. Mas o técnico dos “azuis” do Jamor, que entram para esta ronda tranquilos na luta pela manutenção (12.º lugar, com 30 pontos), sabe que não será fácil, até porque a sua equipa vai defrontar a melhor defesa do campeonato (13 golos sofridos) sendo o pior ataque da Liga portuguesa (apenas 17 marcados, uma média de apenas 0,6 golos por jogo).

Mas Petit (que tem o avançado Cassierra em dúvida, por força de um traumatismo na perna direita) também sabe que a sua equipa criou muitos problemas aos “leões” na primeira volta, com o Belenenses SAD a perder por 1-2, com uma exibição que merecia mais.

Uma vitória deixará os “leões” com 72 pontos e, no mínimo, manterá a distância de seis pontos para o perseguidor directo, o FC Porto (que defronta o V. Guimarães no dia seguinte). Mas Rúben Amorim não espera outra coisa que não dificuldades neste novo confronto com a equipa de Petit. “[O jogo no Jamor] foi um dia em que o Belenenses esteve melhor. O Petit preparou bem o jogo. Sabemos que pode ser perigoso, parecido connosco na forma de jogar.

Temos de aumentar a intensidade, precisamos dos três pontos, precisamos de ganhar”, assinalou o técnico sportinguista, que deixou o central Feddal de fora da lista de convocados, apesar de já estar clinicamente apto.

Há uma tendência do Sporting nos últimos encontros de ser muito económico no ataque. Nos cinco jogos anteriores, os “leões” marcaram apenas uma vez e isso nem sempre chegou para ganhar, como se viu nos embates com Famalicão e Moreirense (ambos empates: 1-1). Para Amorim, isto é defeito na finalização, não no processo de criação, reforçando o técnico que Paulinho, que ainda só marcou um golo com a camisola dos “leões”, não sofre de falta de confiança: “É um jogador maduro que vai crescer com a equipa. Criamos mais oportunidades, mas não conseguimos marcar o segundo golo. A escassez também tem sido algo enganadora.”