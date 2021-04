Sporting ataca Conselho de Disciplina: “Desprezo pela verdade dos factos”

Rúben Amorim vai continuar a cumprir os 15 dias de suspensão longe do banco do Sporting, depois de ter visto o seu recurso com vista a suspensão do castigo indeferido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Em comunicado, o clube de Alvalade reforçou as críticas ao organismo, acusando-o de “desprezo pela verdade dos factos”.

Na nota divulgada nesta quarta-feira, em que Amorim irá ver da bancada o Sporting-Belenenses SAD, o clube de Alvalade voltou a fazer a defesa do seu treinador, reafirmando que Amorim “não utilizou as palavras que lhe são imputadas no relatório do árbitro e, sobretudo, não as dirigiu à equipa de arbitragem”.

Os “leões” explicam ainda que requereram a audição dos árbitros do jogo frente ao Famalicão (em que Amorim foi expulso) como testemunhas no processo, para além de terem pedido a “junção aos autos da gravação registada pelo sistema de comunicação da equipa de arbitragem no momento da expulsão do treinador”, mas que o CD rejeitou ambos os pedidos.

“Rejeitou a junção da gravação e rejeitou a inquirição dos senhores árbitros, optando somente por lhes perguntar, por escrito e sem fornecer qualquer elemento adicional, se confirmavam as palavras que haviam reproduzido no relatório”, apontam os “leões”.

Para o Sporting, esta decisão do CD “não serve o interesse da justiça disciplinar nem da verdade desportiva”, considerando inadmissível que “se rejeite e inviabilize a utilização desse meio de prova e a audição, com contraditório, dos autores do relatório”.

Os “leões” terminam o comunicado reiterando as acusações ao CD de ser recorrente no “desprezo pela verdade dos factos. “Este Conselho de Disciplina despreza a verdade dos factos, preferindo sancionar os agentes desportivos de forma cega e acrítica, demitindo-se das suas verdadeiras funções”, conclui o Sporting, garantindo o apoio ao seu treinador “na impugnação judicial da sanção aplicada e mantida pelo Conselho de Disciplina”.