Santa Clara e Moreirense empatam e continuam separados por um ponto

O Santa Clara e o Moreirense empataram nesta quarta-feira a zero, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com as duas equipas a continuarem separadas por um ponto no campeonato.

Nos Açores, o Santa Clara, que vinha de uma derrota em Guimarães, ainda marcou aos 74 minutos, por intermédio do brasileiro Carlos Júnior, mas o golo foi anulado após consulta ao videoárbitro, por falta durante a jogada.

Com este empate, o Santa Clara está sétimo na I Liga, com 36 pontos, enquanto o Moreirense, que também tinha perdido na ronda anterior, é oitavo com 35 pontos, e ambos podem ver o Vitória de Guimarães, que tem 38 e menos um jogo, afastar-se na luta pelo sexto lugar.