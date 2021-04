A noite em que a Superliga se converteu num ‘super fiasco’

O sonho de uma Superliga europeia converteu-se num fiasco como resultado do abandono da competição por parte dos clubes ingleses. Na madrugada desta quarta-feira, foi lançado um novo comunicado a dizer que iam ser “reconsideradas as medidas mais apropriadas para restaurar o projecto da Superliga”, mas é possível que as saídas de clubes não fiquem por aqui. Neste P24 ouvimos o jornalista Diogo Cardoso Oliveira.

