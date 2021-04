Artur Soares Dias convocado para apitar no Euro 2020

Portugal vai voltar a ter um árbitro no Europeu de futebol. Depois de um Euro 2016 sem representação nacional entre os homens do apito, o portuense Artur Soares Dias foi nesta quarta-feira convocado para arbitrar no Euro 2020, agendado para o próximo Verão.

O árbitro da AF Porto é o único juiz português na categoria Elite da UEFA, a patente mais alta, e, aos 41 anos, vai ser, pela primeira vez, árbitro principal numa competição europeia sénior. Soares Dias tinha estado como VAR no Mundial 2018 e, em 2017, como árbitro na Taça das Confederações e no Mundial de Clubes.

Nesta aventura no Europeu, o árbitro nortenho será acompanhado pelos assistentes Paulo Soares e Rui Licínio, sendo que a equipa portuguesa ficou completa com João Pinheiro, de Braga, que será o VAR.

José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, mostrou-se satisfeito. “É com grande satisfação que o Conselho de Arbitragem da FPF assinala a escolha do árbitro de elite Artur Soares Dias e dos árbitros auxiliares Rui Licínio e Paulo Soares para a fase final do Euro 2020. O CA congratula-se também com a chamada de João Pinheiro para a função de videoárbitro. Esta nomeação é o resultado do trabalho dos quatro em Portugal e nas competições europeias, mas é também um prémio para todos os árbitros do quadro C1 e para os que diariamente se ocupam do treino e formação de quem dirige jogos ao mais alto nível no nosso país”, escreveu a FPF no site oficial.

Frappart em estreia

Entre os árbitros nomeados saltam ainda à vista dois nomes: Stéphanie Frappart e Fernando Rapallini.

A primeira torna-se a primeira mulher a apitar num Europeu masculino, ainda que terá, apenas, função de 4.ª árbitra.

Já Rapallini, argentino, estará no Europeu no âmbito de um protocolo de intercâmbio ente a UEFA e a CONMEBOL que enviará o espanhol Gil Manzano para a Copa América.

Árbitros convocados:

Felix Brych (Alemanha)

Cüneyt Çakır (Turquia)

Carlos Del Cerro Grande (Espanha)

Andreas Ekberg (Suécia)

Orel Grinfeeld (Israel)

Ovidiu Alin Hategan (Roménia)

Sergei Karasev (Rússia)

Istvan Kovacs (Roménia)

Bjorn Kuipers (Países Baixos)

Danny Makkelie (Países Baixos)

Mateu Lahoz (Espanha)

Michael Oliver (Inglaterra)

Daniele Orsato (Itália)

Artur Soares Dias (Portugal)

Daniel Siebert (Alemanha)

Anthony Taylor (Inglaterra)

Clément Turpin (França)

Slavko Vinčić (Eslovénia)