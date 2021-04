Quarta, na TV: Lincoln, A Ponte do Rio Kwai e um delta de vida selvagem

CINEMA

Uma Vida Escondida

TVCine Edition, 15h30

Assinado por Terrence Malick, um drama histórico baseado na vida de Franz Jägerstätter, um agricultor austríaco condenado à morte por ter recusado incorporar o exército nazi durante II Guerra Mundial. O elenco é composto por August Diehl, Valerie Pachner, Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvist e Bruno Ganz – os dois últimos, nas suas derradeiras aparições em cinema.

Berlin, I Love You

Cinemundo, 21h

Berlim é cenário de uma antologia de curtas-metragens sobre a compaixão e o amor em diferentes formas. Inserido no projecto alargado Cities of Love, que foi criado por Emmanuel Benbihy e teve capítulos dedicados a Paris, Nova Iorque e Rio de Janeiro, reúne os pontos de vista de 11 realizadores: Dianna Agron, Peter Chelsom, Fernando Eimbcke, Justin Franklin, Dennis Gansel, Dani Levy, Daniel Lwowski, Josef Rusnak, Til Schweiger, Massy Tadjedin e Gabriela Tscherniak. A ajudá-los a contar as suas histórias estão actores como Helen Mirren, Keira Knightley, Luke Wilson, Jim Sturgess, Mickey Rourke, Diego Luna ou Charlotte Le Bon.

Lincoln

Hollywood, 21h30

Steven Spielberg filma este retrato pessoal de Abraham Lincoln, o 16.º Presidente dos EUA. Centra-se nos últimos quatro meses da sua vida e, em particular, nos seus esforços para a aprovação, pela Câmara dos Representantes, da 13.ª Emenda à Constituição americana, que resultaria numa das mais importantes transformações sociais do país: a abolição da escravatura. Lincoln é incorporado ao pormenor por Daniel Day-Lewis, no papel que lhe deu o terceiro Óscar de melhor actor (um dos dois que o filme conquistou, em 12 nomeações).

A Ponte do Rio Kwai

RTP1, 00h18

Considerado um dos melhores filmes de guerra de sempre, o clássico de David Lean incide sobre o rígido coronel Nicholson (Alec Guinness) e os seus homens. O campo japonês na Birmânia, onde estão presos, é palco da guerrilha entre os dois oficiais de comando das forças opostas: o norte-americano Nicholson e o japonês Saito (Sessue Hayakawa). O filme conquistou sete dos oito Óscares para que foi nomeado, incluindo melhor filme, actor (Guinness) e realizador.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

No momento em que Portugal se prepara para entregar a Bruxelas o Plano de Recuperação e Resiliência, o jornalista Vítor Gonçalves recebe António Costa e Silva, o professor universitário e gestor da petrolífera Partex que o primeiro-ministro, António Costa, escolheu para preparar um programa de revitalização económica e social do país. Repete às 4h02, na RTP1.

DOCUMENTÁRIOS

O Delta do Óder: Uma Selva sem Fronteiras

RTP2, 16h02

Matilhas de lobos, manadas de bisontes e cavalos selvagens, e centenas de águias habitam esta viagem à foz do Óder. O rio nasce na República Checa e vai desaguar ao Báltico, num delta que se torna cenário de um espectáculo natural único na Europa Central.

Foto O Delta do Óder: Uma Selva sem Fronteiras DR

Encontros em Cidades Únicas

RTP2, 20h37

Termina em Aarhus, a segunda maior cidade da Dinamarca, o périplo da jornalista francesa Alexandra Alevêque por cidades que se destacam pela invulgaridade, esteja ela ligada a condições extremas, à capacidade de adaptação de quem lá vive ou, neste caso, à harmonia social.

SÉRIE

The Resident

Fox Life, 23h10

Depois de uma pausa, a quarta temporada do drama médico regressa hoje à antena, com novos episódios que continuam a fazer ressonância da realidade vivida na linha da frente do combate ao novo coronavírus nos hospitais.

MÚSICA

No Ar

RTP2, 23h54

A música portuguesa está No Ar com os Mancines e as suas atmosferas cinematográficas e de outras épocas. A banda de Coimbra, que junta Raquel Ralha, Toni Fortuna, Pedro Renato e Gonçalo Rui, dá a conhecer II, o álbum que lançou em 2020, quatro anos depois da estreia com Eden’s Inferno. Este é o terceiro episódio da nova temporada do programa. Gravado no Porto e timbrado pela Antena 3, ocupa os serões de quarta-feira com 15 artistas no total.