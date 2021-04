As memórias escolares de Gillian Lynne, Matt Groening e Paul McCartney no livro de Ken Robinson (1950-2020)

Gillian tinha apenas oito anos, mas o seu futuro já estava em perigo. O seu rendimento escolar era péssimo, pelo menos de acordo com os professores. Entregava os trabalhos fora de prazo, tinha uma caligrafia horrível e obtinha resultados fracos nos exames. Como se não bastasse, incomodava a turma inteira: agitava-se ruidosamente, depois punha-se a olhar fixamente para a janela, obrigando o professor a interromper a aula para lhe pedir que estivesse atenta e, no minuto seguinte, fazia algo que perturbava as outras crianças. Gillian não se sentia minimamente preocupada com isso – estava habituada a ser repreendida por figuras de autoridade e não se via a si mesma como uma criança difícil –, mas, em contrapartida, havia grande preocupação na escola. O ponto crítico foi atingido quando os responsáveis escolares decidiram escrever aos pais dela.