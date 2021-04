É preciso contratar mais 1700 profissionais para os centros de vacinação contra a covid-19

Para a operação de vacinação em massa contra a covid-19 poder entrar em velocidade cruzeiro no início de Maio, com a inoculação de pelo menos 100 mil pessoas por dia em média, é necessário contratar mais cerca de 1700 profissionais para reforçar a força de trabalho dos centros de saúde que tem estado a assegurar toda a campanha de imunização no país até à data. Elaboradas pelas administrações regionais de saúde (ARS) em conjunto com os agrupamentos de centros de saúde (ACES) e a task force para o plano de vacinação, as últimas estimativas indicam que vai ser preciso contratar mais cerca de mil enfermeiros, 140 médicos e 570 auxiliares para apoio geral nos centros de vacinação, mas faltam ainda os números finais de uma ARS, apurou o PÚBLICO.