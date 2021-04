Juíza do Supremo pôs em causa isenção de membros do Conselho Superior da Magistratura

Clara Sottomayor levantou incidente de recusa contra maioria dos membros do CSM, no âmbito de um processo disciplinar que tem a correr contra si e no qual será ouvida em audiência pública esta terça-feira.

A juíza do Supremo Tribunal de Justiça Clara Sottomayor pôs em causa a isenção da maioria dos membros do Conselho Superior da Magistratura, no âmbito de um processo disciplinar que tem, neste momento, a correr e no qual a magistrada judicial vai ser ouvida em audiência pública esta terça-feira ao início da tarde.