Covid-19 em Portugal: mais cinco mortes e 424 casos

Portugal registou mais cinco mortes e 424 casos de infecção pelo novo coronavírus, segundos os dados do boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgados esta terça-feira. Os dados referem-se a segunda-feira.

Há menos 25 pessoas internadas nos hospitais por covid-19. Há mais uma pessoa internada em unidades de cuidados intensivos. Um total de 902 pessoas recuperou da doença.

Desde o início da pandemia, as autoridades de saúde detectaram 831.645 infecções por SARS-CoV-2 e 16.951 mortes.

Três das cinco mortes registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, aumentando para 7188 as mortes provocadas pela covid-19 nesta região. As outras duas mortes registaram-se no Centro e Norte.

Há, neste momento, 429 internamentos, do quais 113 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Foram dadas como recuperadas num total de 790.118 pessoas desde o início da pandemia.

A maior parte dos casos foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (153 casos); seguindo-se a região norte (129). No Centro houve 34 infecções; na Madeira foram registadas 23; nos Açores 16; no Alentejo há registo de 41 casos diários; e o Algarve registou 28 novas infecções.

No dia anterior, Portugal registou uma morte por covid-19, o valor mais baixo desde 30 de Agosto, e o R(t) baixou para 1.

A terceira fase do desconfinamento arrancou em quase todo o território continental esta segunda-feira.