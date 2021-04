Covid-19. Pessoas assintomáticas ou sem exposição ao vírus também vão ser testadas

As pessoas assintomáticas (sem sintomas da doença) ou que não tenham tido nenhuma exposição ao SARS-CoV-2 também vão passar a ser testadas à covid-19 no âmbito do plano de promoção da operacionalização da estratégia de testagem em Portugal. O grande objectivo é detectar precocemente possíveis casos de infecção.

Até aqui, só as pessoas sintomáticas ou os contactos de pessoas com covid-19 eram testados, mas, segundo o Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), que esta terça-feira divulgou o plano, “importa, na actual situação epidemiológica, alargar e operacionalizar a testagem” (os chamados rastreios) a outros grupos.

“A detecção precoce dos casos de infecção por SARS-CoV-2 e dos seus contactos, através de uma estratégia de testagem massiva, efectiva e inclusiva apresenta-se como uma ferramenta nuclear para o controlo e limitação da actual pandemia”, lê-se no plano.

À estratégia anterior, que passava por “testar, seguir, rastrear e isolar”, juntam-se agora os princípios “encontrar” e “apoiar” com a “inclusão da procura de casos através da intensificação de testes de rastreio, de forma mais abrangente e com um maior apoio dos casos e contactos durante o período de isolamento”.

Este novo plano foi elaborado pela task-force para a testagem, criada no fim de Março pelo Governo, e da qual fazem parte membros do INSA, do Ministério da Saúde, da Direcção-Geral da Saúde, dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), do Infarmed e das Administrações Regionais de Saúde.

Ainda segundo o documento, a nova estratégia assenta em três eixos principais: a testagem dirigida, programada e generalizada. “A testagem dirigida tem como principal finalidade o rastreio em contextos comunitários ou ocupacionais e é dependente da situação epidemiológica (incidência e tendência de crescimento da epidemia, positividade e outros indicadores). Já a testagem programada pressupõe um conjunto de acções de testagem, previamente programadas e determinadas, em locais ou situações de maior de risco de transmissão ou de vulnerabilidade e, com programas de testagem sistemática, sendo independente da situação epidemiológica local.”