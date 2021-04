A pandemia pode servir de pretexto a “maiores restrições à imigração”

A pandemia poderá descambar em maiores restrições aos fluxos migratórios, com a crise sócio-económica que se segue e necessidade de controlo da doença a servirem de pretexto para o ressurgimento da ideia de Estado-nação. Quem é o diz é Jorge Malheiros, geógrafo e investigador do Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, para quem o impacto demográfico da pandemia a longo prazo dependerá em boa parte do quão eficaz for a recuperação económica superveniente. Por ora, uma certeza: a pirâmide etária vai ficar “um bocadinho mais gorda” no meio.