PS-Porto chama a si processo eleitoral autárquico em Paços de Ferreira

A comissão política distrital do PS-Porto vai avocar (chamar a si) o processo eleitoral autárquico de Paços de Ferreira devido à polémica que se instalou no partido. A decisão foi tomada esta segunda-feira à noite numa reunião (via digital) do secretariado da distrital, órgão restrito da confiança do presidente da comissão política (que ainda terá de legitimar a decisão do secretariado).