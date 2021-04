Juízes já se comprometem a declarar se pertencem à maçonaria

Num registo completamente diferente do do grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, cuja audição na Comissão de Transparência e Estatuto dos deputados precedeu a sua, o juiz desembargador Manuel Soares defendeu nesta terça-feira que deveria ser obrigatório para os juízes declararem se pertencem a organizações que exigem a prestação de promessas de fidelidade ou em que, por serem secretas, não seja possível conhecer os seus associados. O presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) contou que foram contactos de tentativa de recrutamento de um juiz para pertencer à maçonaria que levaram à discussão do assunto entre a classe e levaram à aprovação, em 2010, do Compromisso Ético dos Juízes Portugueses - Princípios para a qualidade e responsabilidade.