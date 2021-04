Iniciativa Liberal acusa organização de a impedir de participar no desfile do 25 de Abril

O partido diz que a sua presença na descida da Avenida da Liberdade, no próximo domingo, foi recusada pela Associação 25 de Abril, a entidade responsável pela organização do evento. Mas o partido irá desfilar.

A Iniciativa Liberal (IL) queixa-se de que está a ser afastada do tradicional desfile do 25 de Abril, que este ano regressa à Avenida da Liberdade (em 2020 a situação pandémica deixou a Avenida excepcionalmente deserta e silenciosa). Em comunicado, o partido acusa a comissão promotora do evento, a Associação 25 de Abril, de impedir a participação dos liberais, embora esteja garantida a participação dos partidos que integram a comissão, “ou seja, aos partidos do espaço socialista e a um conjunto de organizações associativas e sindicais”, lê-se no comunicado da IL.

O “não” da Associação 25 de Abril terá chegado depois de a IL ter contactado a organização “com vista a acertar os detalhes da participação no desfile”. Em resposta, a Associação 25 de Abril informou a Iniciativa Liberal que a participação não seria possível devido à “situação de excepcionalidade e de limitações relacionadas com a saúde pública”, e que apenas estariam autorizadas a participar as organizações que integram a comissão promotora.

Ora, a limitação da participação às principais organizações que a integram exclui vários partidos, autorizando apenas a participação dos partidos à esquerda: o PS, o BE, o PCP e o PEV (aos quais se soma a CGTP-IN). Na lista de organizações autorizadas estaria também a UGT, mas, tal como em relação ao 1.º de Maio, a organização sindical mantém que ainda não é o tempo de voltar às manifestações de rua.

Num email enviado aos militantes, a Iniciativa Liberal mostra-se “surpreendida pela recusa” e revela que terá insistido com a organização através do líder do partido, João Cotrim de Figueiredo, que contactou directamente o presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço. Mas a organização foi irredutível.

IL mantém intenção de desfilar

Em reacção, o partido sublinha que as celebrações do 25 de Abril “não são exclusivas dos partidos de esquerda, nem de organizações satélites” e que se cumprindo as orientações da Direcção-Geral da Saúde (DGS) existe a possibilidade de diversas entidades e partidos participarem “não é aceitável que se exclua a Iniciativa Liberal”.

“A liberdade e a democracia não foram conquistadas só para alguns, nem se solidificam num só dia. Exigem um esforço permanente e são um trabalho sempre inacabado”, sublinha João Cotrim de Figueiredo. “Nos dias de hoje, em que tantas liberdades e direitos são postos em causa, é ainda mais importante lutar, lutar todos os dias, pela liberdade e pela afirmação dos valores liberais em Portugal”, argumenta o líder e deputado.

Apesar da recusa da organização, o partido mantém o objectivo de celebrar o dia participando no desfile na Avenida da Liberdade, como faz desde que se formalizou enquanto partido (em 2018), e tem encontro marcado na rotunda do Marquês de Pombal às 15h.