Governo garante que propostas anticorrupção serão aprovadas “muito em breve

Presidente da República espera que “seja desta” que os partidos cumpram as promessas de fazer reformas na Justiça. Governo admite que já não falta muito para entregar suas propostas.

As propostas de lei que concretizam medidas previstas na estratégia nacional anticorrupção serão “muito em breve” aprovadas pelo Governo para depois seguirem para o Parlamento, de acordo com a assessoria do Ministério da Justiça que não adiantou uma data concreta. A mesma fonte não confirma o agendamento da estratégia para “um próximo Conselho de Ministros dentro de dias” como referiu nesta segunda-feira o Presidente da República.