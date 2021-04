Covid-19: uma viagem aos corações dos operários da Amazon

Após 17 anos a trabalhar como fotógrafo freelancer, o britânico Tristan Poyser viu, com a pandemia, a sua agenda cancelada e o rendimento desaparecer subitamente. "Tive, então, de optar: ou recorria às poupanças ou iria encontrar um emprego", explicou ao P3, em entrevista telefónica, a partir de Manchester, em Inglaterra. Sempre sentiu curiosidade relativamente à Amazon, sobretudo após tudo o que ouviu nos meios de comunicação social relativamente às parcas condições de trabalho; por isso, decidiu tentar a sorte candidatando-se, em plena pandemia, a um emprego na sucursal de North West England.

A sorte sorriu-lhe. Paralelamente à sua função, que consistia no embalamento de encomendas durante dez horas por dia, Tristan fotografou Masked: a Portrait of Lockdown, uma série de 136 retratos de trabalhadores da empresa. "Pedi a cada um que escrevesse num caderno de que forma se sentia afectado pela pandemia e pelo confinamento", explica. As declarações foram das mais diversas. "Desde retratados que sentiam falta do ginásio até pessoas que tinham perdido familiares próximos para a covid-19." O objectivo, refere, "passou por dar hipótese aos participantes de partilhar os seus pensamentos livremente", criando assim uma narrativa alternativa àquela que é diariamente veiculada pelos grandes órgãos de comunicação. "Um registo de gente que detém controlo das suas próprias palavras", resume.

Foi no interior dos armazéns da Amazon que realizou a totalidade dos retratos. Não teve dificuldade em obter autorização por parte da empresa, garante. "E a maior parte dos meus colegas ficou feliz por poder participar." No final dos turnos, que por vezes terminavam às 5 da manhã, cada um dos 136 trabalhadores dedicou 20 minutos a Tristan. Entre os retratos de Masked está também um auto-retrato (a imagem número 12 desta fotogaleria) e fotografias dos filhos do fotógrafo envoltos em máscaras de protecção. "Uma forma simbólica de incluir o impacto que a pandemia teve sobre a minha vida familiar", refere. "O meu filho mais novo, Caspian, nasceu durante a pandemia e não conhece um mundo sem máscaras", lamenta.