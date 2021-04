O futuro está nas suas mãos

A Conferência sobre o Futuro da Europa é a nossa resposta às mudanças e marca uma nova forma de pensar a nível da UE. Coloca a participação e a capacitação dos cidadãos no seu centro.

No espaço de uma geração, a tecnologia alterou radicalmente a forma como vivemos, trabalhamos, fazemos compras e comunicamos. As atitudes e expectativas também mudaram, com os cidadãos desejosos de terem uma palavra a dizer na democracia, para além das eleições. Por isso, devemos também rever a forma como fazemos política.