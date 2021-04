Laschet escolhido como candidato da CDU às eleições federais

O impasse no seio da coligação conservadora foi desfeito com a escolha do actual líder da CDU como candidato a chanceler.

A CDU decidiu apoiar o actual líder, Armin Laschet, como candidato a chanceler nas eleições federais de Setembro. A escolha põe fim a uma pequena crise no seio do partido conservador.

O líder dos democratas-cristãos recebeu o apoio de 31 elementos da direcção do partido, correspondente a mais de 77% dos votos, enquanto o seu adversário, Markus Söder, obteve nove votos.

Laschet tinha chegado à liderança da CDU em Janeiro, afirmando-se como um nome de continuidade em relação à actual chanceler Angela Merkel, e era visto como o candidato natural à chefia do Governo nas eleições de Setembro. No entanto, a CSU, o partido gémeo da CDU na Baviera, nomeou o seu líder, Söder, abrindo uma crise na coligação.

O impasse só foi desfeito na noite de segunda-feira, com a votação feita pela direcção nacional da CDU. Ainda assim, vários analistas notam que Laschet obteve menos apoio do que o esperado, mostrando uma grande divisão no partido que lidera as sondagens para as eleições federais.

Algumas sondagens mostram uma maior popularidade de Söder face a Laschet, sobretudo por causa da boa resposta das autoridades da Baviera – Söder é o chefe do executivo no estado federado – à pandemia da covid-19.