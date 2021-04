Angola suspende emissões de três canais privados de televisão

Rede Record, Zap Viva e Vida TV fora do ar a partir de quarta-feira por causa de “inconformidades legais”, justifica o Governo de Luanda.

O Governo angolano decidiu suspender, a partir de quarta-feira, as emissões da Rede Record e dos canais ZAP Viva e Vida TV, com a justificação de que detectou “inconformidades legais”. A decisão foi anunciada na segunda-feira através de um comunicado do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS).