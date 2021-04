PJ faz buscas na Câmara de Lisboa por causa de processos urbanísticos

A Polícia Judiciária está esta terça-feira a fazer buscas no departamento de Urbanismo da Câmara de Lisboa, no Campo Grande, e também nos Paços do Concelho. Os inspectores analisaram documentos relativos à Segunda Circular, à Torre de Picoas, ao Hospital da Luz e a outros processos e empreitadas.

A notícia foi avançada pelo Observador e a autarquia confirmou ao PÚBLICO a realização das buscas. “O município facultou toda a documentação e prestou toda a colaboração ao Ministério Público e PJ, como sempre acontece quando solicitado”, informou fonte oficial.

A mesma informação foi confirmada pelo PÚBLICO junto de fonte da Polícia Judiciária, que acrescentou que as buscas estão relacionadas com suspeitas de corrupção e crimes conexos.