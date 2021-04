Não se pode construir um teleférico do Gerês à Pedra Bela: a lei não deixa

A hipotética construção de um teleférico entre a vila do Gerês e a Pedra Bela está a ser contestada por partidos políticos. Há já uma petição online que se opõe à sua criação — que não pode avançar, já que o Plano de Ordenamento do parque nacional interdita a construção de teleféricos ou funiculares. O presidente do município diz ter conhecimento da lei, mas insiste que é preciso encontrar soluções para acabar com o desemprego e a precariedade no concelho, que vive do turismo.