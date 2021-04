CP cria comboio directo de Coimbra a Valença

Electrificação da linha do Minho permite eliminar transbordos, prolongar os Intercidades de Viana do Castelo a Valença e criar uma ligação nova entre Coimbra e a fronteira com a Galiza.

A partir de 25 de Abril, os comboios eléctricos poderão começar a circular na totalidade da linha do Minho depois de concluída a electrificação do último troço entre Viana do Castelo e Valença. A estreia é no próximo domingo, mas a inauguração será feita na segunda-feira, 26 de Abril, com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

Ter a totalidade da linha electrificada permite à CP eliminar os transbordos em Viana do Castelo (onde se mudava de um composição eléctrica para outra a diesel) e estender o serviço Intercidades de Viana do Castelo até Valença. Será agora possível viajar directamente de Lisboa até à fronteira com a Galiza, numa viagem que demorará 5 horas 19 minutos.

O Intercidades para Valença, num percurso de 446 quilómetros, será a segunda viagem mais comprida dos serviços da CP. A primeira é a efectuada pelo Alfa Pendular entre Porto e Faro (632 quilómetros).

A empresa vai também lançar um comboio Inter-Regional entre Coimbra e Valença. A nova ligação sai de Coimbra B às 7h25 e chega a Valença às 11h16, de onde regressa às 18h02 para alcançar Coimbra às 22h05. Entre o Mondego e o Minho, a viagem demora quatro horas, mais tempo do que o Intercidades Lisboa – Valença que também é directo e tarda apenas 3 horas e um quarto. Será, aliás, a bordo deste comboio (mas só entre o Porto e Valença) que será realizada a viagem inaugural prevista para 26 de Abril.

O PÚBLICO apurou que a CP pretende que este comboio tenha origem e destino na estação nova de Coimbra por ficar no centro da cidade, dentro do princípio defendido pelo próprio Governo de que os comboios devem ir aos centros urbanos.

Mas por enquanto não o poderá fazer porque a Infraestruturas de Portugal desmantelou um aparelho de mudança de via (agulha) que existia naquela estação, o que impede a inversão da locomotiva.

A electrificação vai ainda permitir que os comboios regionais entre Nine e Valença sejam também directos, eliminando-se o transbordo em Viana do Castelo entre composições eléctricas e a diesel.

Aos fins-de-semana, a CP reforça ainda o serviço entre Viana e Valença com mais um comboio regional em cada sentido.

Material recuperado foi decisivo para assegurar oferta

A nova oferta para o Minho é-a também ao nível do material circulante. A CP vai utilizar comboios com locomotivas e carruagens em vez de automotoras porque não dispunha de material eléctrico suficiente para expandir a sua oferta na rede electrificada. A reabertura das oficinas de Guifões, em finais de 2019, permitiu recuperar carruagens que estavam abandonadas, enquanto nas oficinas de Contumil se reabilitavam as locomotivas eléctricas da série 2600 que estavam há dez anos encostadas no Entroncamento.

Numa primeira fase, o serviço para o Minho será feito com as carruagens usadas habitualmente nos Intercidades (a pandemia e a redução da procura deu alguma folga às prementes necessidades de material circulante da CP), mas mais tarde serão injectadas na operação as carruagens espanholas ARCO que a transportadora comprou à Renfe.

“Se não tivéssemos recuperado as 2600, teríamos de continuar com as 592 no Minho”, disse ao PÚBLICO, o vice-presidente da CP, Pedro Moreira. Em linguagem menos técnica, isto significa que, sem o aproveitamento das locomotivas eléctricas que estavam abandonadas, a empresa teria de pôr automotoras a diesel a circular numa linha electrificada, o que seria um contra-senso em termos económicos e ambientais.