Parceria entre Nike e Kobe Bryant termina ao fim de 18 anos

A parceria de 18 anos entre o falecido basquetebolista Kobe Bryant e a Nike chegou ao fim na semana passada, quando os seus herdeiros decidiram não renovar o contrato. A viúva Vanessa Bryant e a Nike divulgaram comunicados separados, na noite de segunda-feira, anunciando o fim do contrato. Recorde-se que o jogador, de 41 anos, morreu num acidente de helicóptero, em Janeiro de 2020, na Califórnia, juntamente com a filha Gianna, de 13 anos.

“A minha esperança será sempre a de permitir que os fãs de Kobe comprem e usem os seus produtos”, declarou Vanessa Bryant, em comunicado. “Os produtos de Kobe esgotam em segundos e isso diz tudo. Eu esperava estabelecer uma parceria para toda a vida com a Nike que reflectisse o legado do meu marido.”

Por seu lado, a Nike declarou: “Kobe Bryant foi uma parte importante da profunda ligação da Nike com os consumidores. Ele inspirou-nos e fez com que todos ao seu redor se tornassem melhores. Embora nosso relacionamento contratual tenha terminado, ele continua sendo um membro profundamente amado da família Nike.”

Foi em 2003 que Bryant assinou com a Nike e a extensão da parceria por mais cinco anos, depois de se ter retirado do activo, expirou no passado dia 13. No entanto, a cadeia televisiva ESPN e a revista Complex referem que Kobe Bryant estava insatisfeito com a gigante do desporto, um sentimento comum aos seus herdeiros.

Em causa estava a disponibilidade limitada dos produtos de Kobe depois de se ter retirado e, após a sua morte, os herdeiros consideraram que a proposta da Nike não estava à altura dos acordos feitos com Michael Jordan e LeBron Jamess.

Em 2019, Kobe Bryant estava a planear criar a sua própria empresa de sapatilhas, a Mamba. A família detém os direitos do logotipo “Mamba”, revela Vanessa Bryant. Quanto à Nike, ainda este ano e conforme programado, lançará mais sapatilhas com a assinatura Kobe. Em princípio será a última.