Celebrando 40 anos de carreira, Michael Kors presta homenagem à Broadway

O designer norte-americano Michael Kors homenageou a Broadway no desfile desta terça-feira, em que celebrou o seu 40º aniversário de carreira. A apresentação de Kors começou com o designer cumprimentandos fashionistas em Times Square, onde, como um ávido fã de teatro, falou sobre o sucesso que a Broadway teve durante a pandemia de covid-19.

Numa curta-metragem, as estrelas da Broadway falaram sobre o Actors Fund, uma instituição de caridade que apoia artistas e trabalhadores dos bastidores, e apresentaram um desfile pré-gravado no qual modelos como Naomi Campbell, Helena Christensen e Bella Hadid desfilaram por uma rua em Times Square, à noite.

A colecção Outono/Inverno misturou looks elegantes de trabalho e vestidos de noite cintilantes. Kors explicou que relançou uma selecção dos “looks mais icónicos” de sua marca,e cada peça tinha um código QR com a sua história. “No ano passado, tive tempo para realmente pensar sobre a minha carreira de 40 anos, a jornada que tem sido, as pessoas que conheci, os lugares que visitei, todas as colecçõe”, contou o artista. “Mas estou feliz. Isso foi das poucas coisas boas que o confinamento nos trouxe, a capacidade de apreciar melhor as coisas”, acrescentou.

Kors inuagurou a passerelle com um casaco branco sobre uma camisa e calças pretas, antes de apresentar fatos de saias com xadrez, estampados de animal prints e roupas desenhos de animais estampados. Para a noite, as modelos usaram vestidos cintilantes e sapatos de salto alto elegantes. “Eu queria passar uma mensagem optimista, mas realista. Quando a colecção chegar às lojas, a partir de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, todos vamos sentir necessidade de sair e de nos mostrarmos”, acredita.

“O teatro vai reabrir e não vamos ao teatro vestidos de qualquer maneira, vamos querer vestir-nos bem. Quando pudermos voltar para os nossos escritórios e tivermos uma reunião, vamos querer vestir-nos bem. Quando chegar a véspera de Ano Novo também. Por isso, esta colecção é uma celebração da vida na cidade grande, regressando às ruas e ao teatro”, conclui.