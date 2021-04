Palhinhas comestíveis, “leite” de insectos, “vinho” de batatas: os jovens que estão a mudar a alimentação

O Basque Culinary Center e a 50 Best lançaram os 50 Next. Escolhidos a partir de 700 candidatos, são 24 mulheres e 19 homens, de 34 países, com projectos que vão das favelas do Rio de Janeiro ao Bronx em Nova Iorque. Analisámos a lista e destacámos dez iniciativas, dez nomes promissores.

Não são ainda os 50 Best, mas, se tudo correr como esperam, para lá caminham. Chamaram-lhes os 50 Next e são apresentados como os líderes da próxima geração no universo da gastronomia e da alimentação. Os 50 nomes de jovens com idades entre os 20 e os 35 anos foram escolhidos, de entre uma lista de 700 candidatos, pelo Basque Culinary Center, parceiro do grupo 50 Best, e revelados esta terça-feira. O evento presencial de apresentação dos 50 Next acontecerá em Bilbau, Espanha, no início de 2022.