“Será preciso aumentar os impostos para pagar esta dívida”

Susana Peralta, professor universitária e colunista do PÚBLICO, tem sido uma das economistas em maior destaque no debate sobre as políticas de combate à crise durante os últimos meses, com discussões acesas nas redes sociais pelas quais passa não sem alguma “angústia”. No dia em que lança um livro sobre a presente crise, intitulado “Portugal e a Crise do Século”, afirma, em entrevista ao PÚBLICO que “Portugal é um país especialmente desigual”, mas revela esperança que a actual crise tenha aumentado a consciência sobre este problema. Ainda assim, assinala que, quando se fala em pôr os mais ricos a pagar impostos, a maior parte das pessoas não percebe que está num escalão do rendimento “mais elevado do que aquilo que acham”.