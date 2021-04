Inquérito ao Novo Banco abre investigação à divulgação de relatório Costa Pinto

A comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco abriu uma investigação para identificar quem violou o dever de sigilo sobre o relatório Costa Pinto, que foi divulgado na semana passada pelo Observador. O relatório é confidencial.

O anúncio foi feito pelo presidente da comissão parlamentar de inquérito, Fernando Negrão, no início de mais uma audição.

Negrão invocou as regras dos inquéritos parlamentares quanto à violação do dever de segredo. “No caso de haver violação de sigilo, a comissão de inquérito deve promover uma investigação sumária e deliberar, por maioria qualificada de dois terços, sobre a sua verificação e a identidade do seu autor”, diz o número 5, do artigo 12.º da Lei 5/93.

O relatório Costa Pinto analisa a actuação do Banco de Portugal até à resolução do BES em 2014. O documento foi entregue pelo supervisor no Parlamento como confidencial. Os deputados da comissão de inquérito decidiram pedir ao Supremo Tribunal de Justiça a anulação da confidencialidade do documento, mas ainda não há decisão sobre este ponto. Portanto, ele continua classificado como confidencial.

Negrão declarou que “está aberta a investigação sumária” e pediu aos deputados que num período de “três dias” possam dar “informações” ou “sugestões” que permitam esta investigação.

A 13 de Abril, o Observador revelou o conteúdo do relatório Costa Pinto que indica que o Banco de Portugal poderia ter feito mais para evitar os problemas do BES.