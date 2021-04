“Fizeram-se milhares de quilómetros de auto-estrada quase sem discussão. O investimento na ferrovia toda a gente discute”

Até hoje, quando havia financiamento para a ferrovia, o Governo telefonava para a IP (Infraestruturas de Portugal) e perguntava o que se poderia fazer. O objectivo agora é ter um plano ferroviário nacional com letra de lei, fruto de um grande debate público, que seja seguido por todos os governos. Neste P24 ouvimos o jornalista do PÚBLICO Carlos Cipriano e o jornalista do Dinheiro Vivo Diogo Ferreira Nunes.

