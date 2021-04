Superliga europeia está a cair e já tem dissidentes

É provável que, afinal, a montanha tenha parido um rato. Nos últimos minutos, a Superliga europeia começou a cair aos bocados, com o Manchester City a confirmar a saída do projecto.

“O Manchester City pode confirmar que iniciou formalmente o processo de sair do grupo que estava a desenvolver planos para uma Superliga europeia”, pode ler-se em comunicado.

O presidente da UEFA já reagiu à decisão do Manchester City. “Estou encantado por dar as boas vindas de volta ao Manchester City à família do futebol europeu. Mostraram grande inteligência ao ouvirem muitas vozes — principalmente as dos fãs”, disse Aleksander Ceferin.

Ainda antes de ser oficial já o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, falou como se fosse, metendo também o Chelsea ao barulho. “A decisão tomada pelo Chelsea e pelo Manchester City é — a confirmar-se — absolutamente certa e congratulo-os por isso. Espero que os restantes clubes envolvidos na Superliga Europeia sigam a mesma deixa”, publicou no Twitter.

48 horas depois do anúncio da nova competição europeia de futebol, reservada à elite e vedada à “plebe”, tudo está a cair. Era só bluff para pressionar a UEFA? Foi um plano mal pensado? O projecto era mau? Talvez um pouco de tudo isto.

A ideia dos “dirty 12” – epíteto avançado pelo presidente da UEFA para definir os 12 fundadores da Superliga – ganhou rapidamente um tremendo capital de desdém pelo mundo fora, merecendo críticas de jogadores, treinadores, clubes, federações, comentadores, adeptos, UEFA, FIFA e até mesmo da esfera política. No fundo, exceptuando os 12, ninguém queria a Superliga.

O desfecho é, portanto, natural. Já há clubes a desistirem do plano, sendo que no caso do Chelsea a decisão foi espoletada pelos protestos dos adeptos dos “blues” em Londres.

Nesta terça-feira, antes do jogo frente ao Brighton, da Liga inglesa, cerca de mil pessoas pediram efusivamente que o clube liderado por Roman Abramovich recuasse na ideia de pertencer à elite e regressasse à esfera da UEFA.

No caso do Manchester City, a decisão parecia já estar escrita nas estrelas, tal foi a forma contundente com que Pep Guardiola, treinador dos “citizens”, criticou a nova prova de futebol. “O desporto não é desporto quando não existe relação entre esforço e recompensa. Não é desporto se o sucesso é garantido ou se a derrota não importa”, disse o catalão.

Além da posição de adeptos, treinadores e jogadores, a pressão da UEFA, que ameaçou banir de competições os clubes e os jogadores que aderissem à Superliga, terá precipitado o recuo dos clubes.

Há ainda um terceiro clube inglês a sofrer uma grande pressão. Trata-se do Liverpool, cujos jogadores se manifestaram claramente contra.

Jordan Henderson, capitão de equipa, publicou no Twitter que o plantel está unido na reprovação da Superliga. “Não gostamos e não queremos que aconteça. Esta é a nossa posição colectiva. O nosso compromisso com este clube de futebol e os seus adeptos é absoluto e incondicional”, pode ler-se numa publicação também avançada por outros jogadores como James Milner e Trent Alexander-Arnold.