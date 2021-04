Mario González, o espanhol que colocou Tondela no mapa dos recordes

Há cerca de uma semana, Mario González foi entrevistado no programa Futebol Total do Canal 11 na ressaca da derrota do Tondela frente ao FC Porto, partida em que o espanhol defrontou o defesa que lhe deu “mais trabalho” em Portugal - “O Pepe é incrível e não consegui fazer nada.” Sem querer “pensar nisso”, já que prefere “pensar no” seu “jogo”, não escondeu que gostaria de ficar na história do futebol português, como o espanhol com mais golos numa época, e do Tondela, como o melhor marcador da história dos beirões numa edição do campeonato. Um jogo e um hat-trick depois, González já atingiu metade desses objectivos.