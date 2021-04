Guardiola ataca Superliga: “Se não importa que percas não é desporto”

A posição do treinador espanhol choca directamente com a entidade para a qual trabalha: o Manchester City é um dos “ dirty 12 ”, os clubes fundadores da Superliga Europeia.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, está contra a Superliga Europeia. Posição comum a muitos outros intervenientes do futebol, mas com significado particular no caso do técnico espanhol: foi o que mais contrariou, de forma clara e directa, a sua entidade patronal - o Manchester City é um dos “<i>dirty 12</i>”, clubes fundadores da Superliga Europeia.

“O desporto não é desporto quando não existe relação entre esforço e recompensa. Não é desporto se o sucesso é garantido ou se a derrota não importa”, disse o catalão, ressalvando uma opinião definitiva sobre o assunto quando tiver mais informações.

Em causa está a embrionária Superliga Europeia, criada à revelia da FIFA e da UEFA por 12 clubes, entre os quais o Manchester City, que tenciona promover um campeonato com 20 clubes, 15 dos quais permanentes e cinco qualificados anualmente.

“Não é justo quando uma equipa luta, luta e luta, chega ao topo, mas não consegue qualificar-se porque o sucesso já estava garantido para alguns outros clubes”, acrescentou o treinador do Manchester City.

14 clubes da Liga inglesa estão contra

Ainda em crítica à Superliga, a Liga inglesa disse nesta terça-feira estar a avaliar todas as “acções possíveis” para evitar que a nova prova europeia avance, depois de uma reunião com a Federação Inglesa (FA) e com 14 dos seus clubes.

“A Premier League está a considerar todas as acções possíveis para evitar que isto avance, bem como responsabilizar, de acordo com os regulamentos, os accionistas envolvidos [seis clubes ingleses estão na Superliga]”, refere o organismo, em comunicado.

Na mesma nota, a Liga refere que os clubes presentes na reunião “rejeitaram de forma unânime e vigorosa” o plano para essa competição e agradece o apoio demonstrado por adeptos e clubes numa matéria tão importante.