Farense vence em Paços de Ferreira

Dois golos na recta final permitiram esta terça-feira ao Farense vencer em casa do Paços de Ferreira, por 0-2, no jogo de abertura da 28.ª jornada da I Liga, com os algarvios a saírem dos lugares de despromoção.

Ryan Gauld (77’, g.p.) e Fabrício Isidoro (84') anotaram os golos que permitiram à equipa de Jorge Costa interromper uma série de três derrotas consecutivas, enquanto a formação pacense somou a quarta derrota seguida.

Com este triunfo, o Farense abandonou 17.º e penúltimo lugar e subiu ao 16.º, que dá acesso ao “play-off” de permanência, com 25 pontos, enquanto o Paços de Ferreira mantém o quinto posto, com 44 pontos, ainda mais seis do que o V. Guimarães, sexto, que nesta ronda joga em casa do FC Porto.