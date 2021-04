Bayern Munique a um passo de revalidar o título na Alemanha

O Bayern Munique venceu, nesta terça-feira, o Bayer Leverkusen (2-0) e está em condições de festejar o 31.º título de campeão alemão - nono consecutivo - já na próxima jornada (sábado, dia 24), na deslocação a Mainz, onde defrontará o 14.º classificado da Bundesliga.

Com 71 pontos em 30 rondas, a formação bávara aproveitou o segundo deslize consecutivo do RB Leipzig, que horas antes perdera (2-1) na deslocação a Colónia, e aumentou para 10 pontos a vantagem sobre o ainda vice-líder, quando faltam disputar quatro jornadas (12 pontos), estando o Eintracht Frankfurt, de André Silva, terceiro à condição, a 15 pontos.

O avançado português marcou o segundo golo na vitória (2-0) sobre o Augsburgo e isolou-se no segundo lugar entre os melhores marcadores, com 24 golos, a 11 de Robert Lewandowski e com mais um do que Erling Haaland (Borussia Dortmund), que entra em campo esta noite, para responder ao internacional português, frente ao FC Union Berlin.

Depois da eliminação na Liga dos Campeões, o Bayern Munique sarou as feridas com uma vitória sobre o Wolfsburgo (então terceiro da geral) para superar - mais uma vez sem Lucas Moura e Lewandowski - o Leverkusen, sexto da Bundesliga, num jogo em que os campeões europeus e mundiais entraram decididos a resolver a questão o mais rapidamente possível: Choupo-Moting (7’) e Joshua Kimmich (13’) construíram uma vantagem sólida, que só não foi ampliada por alguma falta de eficácia. Choupo-Moting ainda bisou, mas o golo foi invalidado, abrindo-se uma janela para o Leverkusen reagir e criar algumas situações de embaraço para os locais, com uma bola nos ferros de Manuel Neuer, que foi determinante nesse período para guardar a vantagem.

A 30.ª jornada confirmou a despromoção do Schalke 04, último da classificação, com 13 pontos, a 13 de Hertha de Berlin (menos dois encontros) e Colónia, penúltimo.

A equipa de Gonçalo Paciência perdeu (1-0) na deslocação ao reduto do Arminia Bielefeld, que obteve o único golo do encontro na segunda parte (50’), por Fabian Klos, que desperdiçou um penálti (81’) quando o Schalke 04 estava já reduzido a 10 unidades, por expulsão de Malick Thiaw (71’).