Ana Catarina Nogueira com arranque difícil no Alicante Open

Arranca nesta quarta-feira o quadro principal do segundo torneio do ano do World Padel Tour. Portugueses que disputaram as qualificações foram eliminados.

O quarto principal do Estrella Damm Alicante Open 2021, o segundo de 18 torneios do mais importante circuito mundial de padel, arranca nesta quarta-feira, com a presença de Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo, que têm estatuto de cabeças-de-serie na etapa. Nogueira, que fará par com a espanhola Teresa Navarro, terá um confronto difícil nos 16-avos-de-final contra Aranzazu Osoro e Victoria Iglesias, duas jogadoras do top-20 do ranking mundial. Já Araújo, que voltará a jogar com Eli Amatriaín, terá, em teoria, um duelo mais acessível contra Barbara Las Heras (n.º 41) e Carla Mesa (n.º 30).

Duas semanas depois de ser afastada nos quartos-de-final do Adeslas Madrid Open 2021 sem jogar - por motivos familiares de Teresa Navarro, o jogo contra Lucía Sainz e Bea González, que venceram o torneio, não se realizou -, Ana Catarina Nogueira terá um “teste de fogo” no arranque da segunda etapa.

Com o estatuto de oitavas cabeças-de-série, Nogueira e Navarro vão defrontar nesta quarta-feira no Blupadel Alicante, a partir das 14h00, a argentina Aranzazu Osoro e a espanhola Victoria Iglesias, que, no Madrid Open, conseguiram a proeza de afastar Marta Marreno e Marta Ortega em apenas dois sets: 6-2 e 7-6.

Para Sofia Araújo, que em Madrid foi afastada nos oitavos-de-final, o sorteio foi mais favorável. A jogadora revelação do WPT 2020 também fará a estreia na prova às 14h00 e terá como primeiro obstáculo em Alicante as espanholas Barbara Las Heras e Carla Mesa, que em Madrid foram afastadas por Verónica Virseda e Lucía Martínez no primeiro jogo do quadro principal (7-5 e 6-1).

Para além de Ana Catarina Nogueira e de Sofia Araújo, houve mais cinco portugueses que disputaram as fases de qualificação, mas nenhum conseguiu apurar-se para o quadro principal.

Em masculinos, Vasco Pascoal e Miguel Deus, que em Madrid tinham conseguido uma excelente participação, desta vez caíram logo na primeira ronda da “pré-prévia”, fase onde também foi eliminado Ricardo Martins, que jogou com o espanhol Jose Jimenez Casas.

Já Diogo Rocha, começou por derrotar Benjamin Tison e Teodoro Zapata na ronda 1 da qualificação (6-4 e 6-2), mas, no jogo seguinte, disputado na manhã desta terça-feira, o campeão nacional e o sevilhano Mario Del Castillo foram batidos por Fernández Caño e Garcia Diestro, cabeças de série n.º 1 da qualificação, com os parciais de 7-6 e 6-1.

Ao lado de Ana Ruíz, a portuense Catarina Vilela começou por vencer o primeiro jogo da pré-qualificação com um duplo 6-2, mas, nesta terça-feira, foi afastada por Carmem Pardo e Marta Maldonado (3-6 e 2-6).