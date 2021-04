Terça, na TV: The Post, Miró, comédia em Reunião e Top Gear num drive-in

CINEMA

The Post

Hollywood, 14h40

Meryl Streep e Tom Hanks à frente do elenco, Spielberg atrás das câmaras e, no argumento, a história do braço-de-ferro entre o Governo de Nixon e o The Washington Post quando o jornal se preparava para revelar documentação ultra-secreta sobre o envolvimento dos EUA na Guerra do Vietname. The Post foi nomeado para os Óscares de melhor filme e actriz principal.

Cavaleiro de Copas

TVCine Edition, 17h35

Rick é um argumentista bem-sucedido em Hollywood. Quando não está a trabalhar, o seu dia-a-dia é marcado pelos excessos: festas, mulheres, álcool e drogas. Por momentos, quase é feliz. Na verdade, sente que a sua vida é vazia e anseia por um vislumbre de autenticidade. Com argumento e realização de Terrence Malick (nomeado para o Urso de Ouro em Berlim), Cavaleiro de Copas está dividido em oito capítulos, mais o prólogo. Cada segmento segue a relação de Rick com uma pessoa diferente. Christian Bale, Cate Blanchett, Natalie Portman, Antonio Banderas, Brian Dennehy, Freida Pinto, Imogen Poots, Isabel Lucas, Teresa Palmer e Wes Bentley encarnam as personagens.

Argo

AXN Movies, 21h10

Irão, 4 de Novembro de 1979. Militares iranianos invadem a Embaixada dos EUA em Teerão e 52 pessoas são feitas reféns. Seis conseguem escapar e esconder-se em casa do embaixador canadiano. Um especialista da CIA urde um plano surpreendente: entrar no Irão como uma equipa de filmagens e retirar os diplomatas sãos e salvos. Com argumento de Chris Terrio e realização de Ben Affleck, Argo baseia-se em factos verídicos. Ganhou três Óscares: melhor filme, argumento adaptado e montagem.

Lawrence da Arábia

RTP1, 00h01

Filme épico de 1962, baseado na autobiografia de T.E. Lawrence, com realização de David Lean e sete Óscares no currículo. Peter O’Toole surge no papel principal, na pele de um militar britânico que, em plena I Guerra Mundial, é encarregue pelo seu Governo de uma missão quase impossível: unificar as tribos árabes que vivem na zona hoje conhecida como Arábia Saudita, levando-as a combater o exército turco.

SÉRIE

Reunião

RTP2, 22h05

Estreia. Um homem recebe a notícia de que o pai morreu, fica a saber que tem um meio-irmão e herda um hotel numa ilha paradisíaca… Tudo no mesmo dia. Assim começa esta comédia francesa, realizada por Laurent Dussaux, em torno de uma família que se vê a braços com a gestão de uma unidade hoteleira na ilha da Reunião e com a mudança de vida que ela acarreta.

DOCUMENTÁRIOS

Cola Wars

TVCine Edition, 11h30

Coca-cola ou Pepsi? Esta questão simples carrega um negócio de milhões que, durante décadas, aguçou a agressividade das campanhas e gerou episódios de espionagem industrial. A história é contada a partir de imagens de arquivo e testemunhos recentes.

Joan Miró - O Fogo Interior

RTP2, 23h26

“Eu nunca sonho. Durmo profundamente! Mas, acordado, sonho constantemente!”. As palavras são de Joan Miró (1893-1983) e podem ser ouvidas neste documentário assinado por Albert Solé, o premiado co-argumentista de Gabor. Revela traços menos conhecidos da personalidade do artista espanhol, ao mesmo tempo que mede o alcance do seu impacto, desde o mundo restrito das artes à amplitude da cultura pop. Para isso, conta com a colaboração do neto (e gestor do seu legado) Joan Punyet Miró, que lhe faculta o acesso a arquivos inéditos e ao estúdio de Palma de Maiorca onde Miró trabalhava, que permanece como foi deixado – telas inacabadas incluídas.

AUTOMÓVEIS

Top Gear

Blaze, 22h

Estreia da 29.ª temporada do programa-ícone dos motores. Totalmente gravada em pandemia, sofreu adaptações, como o cenário convertido em drive-in, mas manteve as atracções principais: os testes a todo o tipo de veículos, os comentários bem-humorados e algumas aventuras. Os apresentadores também são os mesmos: Freddie Flintoff, Paddy McGuiness e Chris Harris. O Blaze acompanha a chegada destas novidades com pacotes best-of das temporadas anteriores e outros conteúdos relacionados com o programa.

VIAGENS

Men in Kilts

TVCine+, streaming

O serviço on demand dos canais TVCine acolhe este programa de viagens pela Escócia encabeçado por Sam Heughan e Graham McTavish, ambos escoceses e actores da série Outlander. A dupla já tinha escrito um livro sobre o país: Clanlands: Whisky, Warfare, and a Scottish Adventure Like No Other.