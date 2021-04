Morreu Jim Steinman, que fez rock teatral para Meat Loaf, Céline Dion e Bonnie Tyler

O americano Jim Steinman, compositor, produtor, letrista e dramaturgo cujo rock teatral vendeu milhões de discos, morreu esta segunda-feira, aos 73 anos, num hospital no Connecticut depois de uma emergência médica. A causa da morte não é conhecida, mas o óbito foi confirmado à revista Rolling Stone.

A obra de Steinman é vasta e conhecida por todos, mesmo aqueles que nunca ouviram o nome dele. Ainda hoje, várias das suas composições e produções preenchem as playlists de rádios por todo o mundo, sendo ouvidas várias vezes por dia. Exímio em power ballads, Steinman foi responsável por projectos como Bat Out of Hell, tanto os discos de Meat Loaf, quanto o musical com o mesmo nome. Também são dele temas como Total Eclipse of the Heart, um êxito de Bonnie Tyler dos anos 1980, Making Love Out of Nothing at All, dos Air Supply, ou It's All Coming Back to Me Now, que Céline Dion cantou nos anos 1990.

Além disso, trabalhou nas bandas sonoras de filmes como Estrada de Fogo, de Walter Hill (que tinha, por exemplo, Nowhere Fast, creditada aos ficcionais Fire Inc.) ou Footloose - A Música Está do teu Lado, de Herbert Ross, com Holding Out for a Hero, também cantada por Bonnie Tyler. Entre os nomes com quem colaborou contam-se Barry Manilow, Barbra Streisand, Sisters of Mercy, Billy Squier ou Todd Rundgren. Também compôs uma canção para o wrestler Hulk Hogan. E não foi só de bastidores que se fez a sua carreira: Steinman cantava e lançou um álbum a solo, Bad for Good, em 1981. Nos anos 2000 formou o grupo The Dream Engine, que tinha sido o nome do primeiro musical que escreveu.

James Richard Steinman nasceu em 1947, em Nova Iorque. A sua carreira começou no teatro e, ao longo dos anos, trabalhou em musicais como o alemão Tanz der Vampire, para o qual fez a música, ou Whistle Down the Wind, de Andrew Lloyd Webber, para o qual escreveu as letras. Foi durante uma audição para a produção de More Than You Deserve, um musical que fez em 1973 no Public Theater, que Steinman conheceu o actor e cantor Marvin Lee Aday, o nome verdadeiro de Meat Loaf. A colaboração dos dois surgiria aí. Fizeram dois Bat Out of Hell juntos, sendo que o primeiro, de 1977, é dos discos mais vendidos de sempre. Continuaram a trabalhar juntos esporadicamente e, em 1993, fizeram uma sequela, da qual saiu o êxito I Would Do Anything for Love (but I Won’t Do That)​. O terceiro volume saiu já nos anos 2000, quando os dois estavam envolvidos numa batalha legal um contra o outro, e obviamente sem colaboração directa, mas voltaram a juntar-se em 2016, para o disco Braver We Are, o último com os dois. Já na altura se falava da saúde frágil de Steinman, que nunca chegou a ir para o estúdio e cujas composições eram, na sua maioria, antigas.