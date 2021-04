Um dos capítulos de A Casa, o premiado romance de Emma Becker sobre prostituição

Chega nesta terça-feira às livrarias portuguesas A Casa, da francesa Emma Becker, que depois de ter estudado Letras na Sorbonne foi para Berlim em 2013, onde a prostituição está legalizada, e trabalhou em bordéis como prostituta. Foi essa experiência que deu origem ao romance sobre a mulher e a sua condição na sociedade contemporânea, vencedor do Prémio Roman des Étudiants France Culture/Télérama, do Prémio Blù Jean-Marc Roberts e do Prémio RomanNews. A edição é da LeYa/Casa das Letras.