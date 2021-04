Agência Europeia do Medicamento apoia vacina da Janssen, com aviso sobre tromboses

A vacina contra a covid-19 da Janssen deve passar a ostentar um aviso acerca do efeito secundário raro da formação de coágulos sanguíneos juntamente com a diminuição do número de plaquetas determinou a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) nesta terça-feira. Mas o balanço entre riscos e benefícios desta vacina continua a ser positivo.

O Comité de Avaliação do Risco em Farmacovigilância da EMA tomou esta decisão depois de considerar que havia “uma ligação possível entre os oito relatos deste tipo de tromboses raras, em que a formação de coágulos se associa à diminuição das plaquetas, nos Estados Unidos, dos quais resultou uma morte e a administração da vacina, embora sejam bastante raros. Estes casos registaram-se num universo de sete milhões de doses da vacina da Janssen (uma subsidiária da Johnson & Johnson) administradas nos Estados Unidos até 13 de Abril, sublinha um comunicado da EMA, que esta tarde deverá ainda dar uma conferência de imprensa para explicar a sua decisão.

A administração desta vacina, que tem o mesmo tipo de plataforma tecnológica do que a da AstraZeneca – é uma vacina de vector viral – foi suspensa temporariamente nos Estados Unidos, enquanto as agências reguladoras dos medicamentos avaliam o que devem fazer. Na sexta-feira, está marcada uma nova reunião de um comité independente de peritos que aconselha os Centros de Controlo e Prevenção das Doenças nos EUA, para mais uma vez deliberar sobre o que fazer sobre a vacina da Johnson & Johnson (J&J), que usa um adenovírus modificado para não fazer mal para introduzir no organismo a proteína da espícula do SARS-CoV-2.

O grupo J&J atrasou as entregas da sua vacina monodose na Europa enquanto se procura esclarecer esta situação. Portugal já recebeu as primeiras 31.200 doses da vacina da Janssen, que ficarão armazenadas até haver uma decisão do regulador europeu sobre a sua utilização.

Todos os casos destas tromboses nos Estados Unidos seguiram um padrão semelhante ao já verificado com a vacina da AstraZeneca. A maioria sucedeu com mulheres de menos de 60 anos e verificou-se até três semanas após a vacinação. Mas com os dados disponíveis até agora não foi possível identificar nenhum factor de risco específico – o próprio sexo das pessoas que sofrem estes coágulos não é considerado um factor de risco, porque estas vacinas têm sido administradas maioritariamente a mulheres, o que distorce a avaliação.

Os coágulos sanguíneos ocorreram em sítios invulgares, como veias do cérebro (tromboses venosas no seio cavernoso cerebral), no abdómen (trombose venosa esplâncnica) e também em artérias, e apresentam-se com um sintoma aparentemente contraditório, a diminuição do número de plaquetas e por vezes hemorragias. Os casos norte-americanos com a vacina da Janssen são muito parecidos aos que ocorreram com a vacina da AstraZeneca, nota a EMA.

“Uma explicação plausível para a combinação de coágulos e plaquetas baixas é estar a registar-se uma resposta imunitária, que leve a uma situação vista por vezes em pacientes tratados com heparina, denominada trombocitopenia induzida por heparina, ou HIT [na sigla em inglês]”, reconhece a EMA, assumindo a explicação avançada por investigadores europeus.